روسيا قد تتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل إعلام ألمانية ردا على إجراءات برلين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا إذا لم تضمن ألمانيا أجواء عمل طبيعية لوكالات الإعلام الروسية.

وأشارت زاخاروفا في تصريحاتها، إلى أن البنك التجاري الألماني أرسل بتاريخ 26 فبراير/ شباط الماضي، إشعارا كتابيا بإغلاق حسابات وكالتي "روسيا اليوم" في ألمانيا و"رابتلي".

وتضمن الإشعار معلومات تفيد بإنهاء الوصول إلى المعاملات المالية اعتبارًا من تاريخ 31 مايو/ أيار.

وحثت المتحدثة برلين "بجدية على تغيير وجهة نظهرها"، لضمان الأداء الطبيعي لهذه الوكالات الإعلامية وإلغاء أي إجراءات تقييدية تعيق عمل وسائل الإعلام الروسية، و"إلا فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام الألمانية العاملة في روسيا".

وأضافت زاخاروفا: "أقول بصدق، أنا حقا لا أريد ذلك، لكن دعونا لا نخلق سابقة وذريعة لذلك".