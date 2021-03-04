روسيا ترفع إنتاج النفط في شهر أبريل بمقدار 130 ألف برميل يوميا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن بلاده سترفع إنتاج النفط في شهر أبريل/ نيسان بمقدار 130 ألف برميل يوميا، وهو ما يعد أمرا مهما لتلبية طلب السوق المحلي الموسمي.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "ستقوم دول (أوبك+) بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط في شهر أبريل عند مستوى شهر مارس/ آذار، في نفس الوقت سيتم استثناء روسيا وكازاخستان، حيث سنزيد إنتاجنا في شهر أبريل بمقدار 130 ألف برميل يوميا... إنه أمر مهم بالنسبة لنا بسبب الطلب الموسمي، نحن بحاجة إلى زيادة حجم التكرير في مصافي النفط وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية في روسيا".

وأضاف نوفاك: "رأينا اليوم ارتفاع أسعار النفط نحو 5 % نتيجة القرارات التي اتخذها تحالف أوبك+ للتو"، وأشار نوفاك إلى أنه ووفقًا لبيانات التداول ، فقد ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/ أيار بنسبة 5% في وقت سابق اليوم ليبلغ سعر البرميل 67.31 دولار.

وتابع نوفاك: "أعتقد أن تعافي الأسعار يشير إلى التفاؤل، وأن السوق يتعافى على أية حال".

وأعلن تحالف "أوبك+"، اليوم الخميس، الإبقاء على مستويات خفض إنتاج النفط خلال شهر أبريل، مع استثناء روسيا وكازاخستان، والسماح برفع إنتاجهما من النفط بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الموسمي.

وجاء في بيان التحالف: "وافق الوزراء على استمرار مستويات الإنتاج خلال شهر أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان، حيث سيسمح لهما بزيادة الإنتاج بمقدار 130 و20 ألف برميل يوميًا على التوالي، بسبب استمرار أنماط الاستهلاك الموسمي".

وأضاف البيان: "يرحب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية تمديد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في شهر أبريل 2021".