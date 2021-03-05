السفارة الروسية في تركيا تعرب عن تعازيها في حادث تحطم المروحية العسكرية

قدمت السفارة الروسية في أنقرة تعازيها لذوي القتلى في سقوط مروحية عسكرية في محافظة بتليس شرقي تركيا.

أنقرة- سبوتنيك. قالت البعثة الدبلوماسية في بيان، اليوم الجمعة، "فيما يتعلق بتحطم مروحية عسكرية في بتليس، نعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا. نتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء تحليقها من ولاية بينغول إلى بيتليس، لافتة في بيان أن الاتصال انقطع بها عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بالولاية الأخيرة.

#تركيا: استشهاد 9 عسكريين في حادث تحطم مروحية

انقطع الاتصال بالمروحية عند الساعة 14.25 أثناء توجهها من ولاية "#بينغول" إلى ولاية #بيتليس بحسب وزارة الدفاع التركية

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وذكر الوزير كذلك أن "فريقا سيبدأ تحقيقاته، اليوم، لتحديد السبب القاطع لهذا الحادث الأليم بعد فحص مفصل"، موضحا أن "الحادث أسفر عن استشهاد 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما جيدة".

Military helicopter crashes in eastern Turkey, 9 martyredhttps://t.co/PvSjEjInhF — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 4, 2021

ولفت أكار إلى أنه "منذ اللحظة الأولى للحادث تم حشد كافة الإمكانيات من قبل المؤسسات والهيئات المعنية من أجل أعمال البحث والإنقاذ وإجلاء الشهداء والمصابين".

وكان الموقع التركي "sozcu" قد أشار إلى أنه من بين القتلى في حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن "الأزيغ" الفريق عثمان أرباش، وأن الفريق (اللفتنانت جنرال) أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.