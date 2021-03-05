تركيا تبحث مع روسيا مشروع اتفاقية للتعاون في مجال الفضاء

أعلن رئيس وكالة الفضاء التركية، سيردار حسين يلدريم، اليوم الجمعة، أن أنقرة تناقش مشروع اتفاقية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء أرسلته روسيا؛ مشيراً إلى أن أحد مجالاته تكنولوجيا الصواريخ.

أنقرة، - سبوتنيك. وقال يلدريم لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسودة اتفاقيات التعاون في مجال استكشاف الفضاء التي أرسلها لنا الجانب الروسي واسعة للغاية. ووفقاً لذلك، نعمل عليها مع عدد من مؤسساتنا، لأنها تثير قضايا تهم العديد من منظماتنا. هذه العملية متواصلة، ويلزمنا مزيد من الوقت. نناقش هذه المسألة مع الجانب الروسي. وأعتقد أننا سنتمكن في غضون أشهر قليلة من استكمال الأعمال التحضيرية والانتقال إلى مرحلة توقيع الاتفاقية".

وأوضح يلدريم أن أحد مجالات التعاون الممكنة مع روسيا في قطاع الفضاء هو تكنولوجيا الصواريخ.

واختتم رئيس وكالة الفضاء التركية بالقول: "بالطبع، نحن بحاجة إلى تكنولوجيا الصواريخ. تعمل ثلاث من مؤسساتنا حاليًا على هذه القضية. نخطط لتركيب محرك صاروخي هجين طورته شركة "ديلتا في" التركية على مركبتنا الفضائية إلى القمر ... نحتاج أيضًا إلى العمل على أنواع وأبعاد الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والصلب. وأنا واثق، في هذا السياق، من أننا سنتمكن من التعاون مع روسيا".

هذا وصرح المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في وقت سابق" لوكالة "سبوتنيك"، بأن المؤسسة الحكومية تتوقع تلقي مقترحات من تركيا لتطوير مشاريع فضائية مشتركة في المستقبل القريب، بما في ذلك تدريب المشاركين في رحلات الفضاء وتنظيم مهمة فضائية مأهولة.

وقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ9 من شباط/فبراير الماضي، برنامج الفضاء الوطني، حيث اقترح إرسال أول مواطن من البلاد إلى الفضاء، وبناء قاعدة فضاء خاصة، وإرسال مركبة هبوط إلى القمر في نهاية عام 2023.