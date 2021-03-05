انطلاق أول شبكة تجريبية للجيل الخامس في موسكو 

أطلقت شركة "إم تي إس" المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول، أول شبكة تجريبية لمستخدمي الجيل الخامس في موسكو، وستعمل الشبكة اللاسلكية الجديدة في نطاق 4.9 غيغاهرتز في 14 مكانا عاما شعبيا في موسكو .

موسكو- سبوتنيك. قال رئيس شركة الاتصالات "إم تي إس"، أليكسي كورين: "بعد العديد من الاختبارات والإرسال الجوي في مجال الجيل الخامس، أطلقت شركتنا أول شبكة تجريبية واسعة النطاق من الجيل الخامس في روسيا الاتحادية، وهي متاحة للآلاف من مشتركينا في ظروف واقعية".

وأضاف: "سيتمكن مستخدمو الأجهزة التي تدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس من الاتصال بالشبكة (5 جي)، وسيكونون قادرين على تجربة جميع مزايا المعيار الجديد عند تنزيل محتوى "ثقيل"، ومشاهدة وبث الفيديو بجودة "UHD"، واستخدام خدمات AR / VR والكلاود غيمز، ومشاركة شبكة الواي فاي عالية السرعة، حيث سيصل معدل نقل البيانات إلى 1.5 غيغابت في الثانية.

وفي وقت سابق، أفاد راديو "سبوتنيك"، "أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أقمارا صناعية لاتصالات الجيل الخامس إلى المدار المحدد".

ما المقصود بالجيل الخامس أو الـ "5G"؟

الجيل الخامس هو الجيل التالي من أنظمة اتصالات شبكة الإنترنت، والتي تمتاز بسرعة نقل بيانات هائلة وموثوقية عالية جدا، إضافة إلى سعة نطاقها الترددي.