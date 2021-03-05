إلغاء نظام العزلة الذاتية للمسنين في موسكو

أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، إلغاء نظام العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة.

ونشر عمدة موسكو على صفحته الخاصة على الإنترنت، قرار إلغاء العزل لهذه الفئة من الأشخاص.

وجاء في البيان: "يوجد حاليا فرصة لاتخاذ قرار بإلغاء نظام العزل الذاتي لمن هم فوق 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، من نظام إلزامي بالإضافة لإلغاء حظر البطاقات الاجتماعية الخاصة".

وأعلن سوبيانين، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وكتب سوبيانين في مدونته: "لم يعد شرطا إلزاميا نقل ما لا يقل عن 30 في المئة من الموظفين إلى العمل عن بعد... وتترك إعادة العمال إلى المكاتب أو الاحتفاظ بنظام "العمل عن بُعد" لقرار رؤساء المؤسسات".

وبدأت روسيا في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهدت الأسابيع الأخيرة تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي فيروس كورونا.