روسيا وبيلاروسيا تتفقان على إنشاء 3 مراكز مشتركة لتدريب العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اتفاق روسيا وبيلاروسيا، على إنشاء ثلاثة مراكز تدريب قتالي للتدريب المشترك للعسكريين.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال لقاء جرى في الـ5 من آذار/ مارس الجاري، في موسكو، اتفق وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ونظيره البيلاروسي، فيكتور خرينين، على إنشاء ثلاثة مراكز تدريب قتالي للإعداد المشترك للعسكريين من الدولتين.

وتمت الإشارة إلى أن مركزين سيكونان في روسيا (في منطقتي نيجني نوفغورود وكالينينغراد)، ومركز في بيلاروسيا (في منطقة غرودنو).

ووقعت روسيا وبيلاروسيا، يوم 2 نيسان/أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك.

وفي كانون الثاني/يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروسيا"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.