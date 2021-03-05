متجاوزا "فايزر"... لقاح "سبوتنيك V" في المرتبة الثانية عالميا في عدد الدول التي وافقت على استخدامه

ارتقى لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى المركز الثاني بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في عدد الدول التي وافقت على استخدامه، متجاوزا لقاح "فايزر".

وبحسب تغريدة من حساب اللقاحج الرسمي على "تويتر"، أصبح "سبوتنيك V" ثانيا خلف "أسترازينيكا" بعد أن أعلنت 45 دولة استخدام اللقاح رسميا لديها مقابل 49 لـ"أسترازينيكا"، و 43 دولة تستخدم "فايزر".

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة وخصوصا أن ساهم بشكل ملحوظ بهبوط أعدادا الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11 بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في سريلانكا والجزائر ولبنان والإمارات وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، وسوريا، وغيرها من دول أخرى.