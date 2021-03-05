شركة روسية تشتري 49% من أسهم شركة كورية جنوبية لتصنيع مدخرات الليثيوم

أعلنت شركة "تفيل" التابعة لـ"روسآتوم"، اليوم الجمعة، عن شراء إحدى شركاتها 49% من أسهم الشركة العالمية الكبرى لتصنيع مدخرات الليثيوم أيون الكورية الجنوبية " إينيرتيخ"، في إطار الأنشطة المشتركة في روسيا، حيث من المخطط إنشاء صناعة خلايا أيونات الليثيوم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان شركة الوقود "تفيل": "أبرمت شركة "رينيرا" صفقة للاستحواذ على 49% من أسهم الشركة الكورية الجنوبية "إينيرتيخ انترناشيونال"- الشركة المصنعة للأقطاب الكهربائية وخلايا مدخرات الليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة بسعات مختلفة". ولم يكشف البيان الصحفي عن تفاصيل الصفقة.

وأشارت "تفيل": "تشمل الاتفاقية الموقعة أيضًا إنشاء صناعة خلايا أيون الليثيوم في روسيا وأنظمة تخزين الطاقة، والتي ستكون سعتها على الأقل 2 غيغاوات في الساعة بحلول عام 2030. ومن المقرر إطلاق المرحلة الأولى في عام 2025، وسيتم استخدام مدخرات الليثيوم أيون الخاصة بالشركة الروسية في الحافلات الكهربائية والمركبات الكهربائية والمعدات الخاصة، وفي مجمعات شبكات الكهرباء".