غوليكوفا تحدد عدد المواطين الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، عن عدد المواطين الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا، بجرعة واحدة وجرعتين.

وقالت غوليكوفا، في إحاطة: "بالنسبة للتطعيم، لقد تم حتى الآن تطعيم 5 ملايين مواطن روسي بالجرعة الأولى من اللقاح، وتطعيم 2.5 مليون مواطن روسي بجرعتين. وتستمر الأقاليم في زيادة إمكانيات تطعيم السكان مع الأخذ في الاعتبار حجم الإنتاج وعدد الجرعات التي تم إنتاجها".

وتابعت، في روسيا، هناك انخفاض مطرد في حالات الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد. اليوم، معدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان هو 7.5، وهذا هو أحد أدنى للمعدلات في الآونة الأخيرة".

في الوقت نفسه، لفتت غوليكوفا الانتباه إلى أنه لا يزال من غير المجدي إهمال توصيات كبار أطباء الصحة بشأن مراعاة التدابير التقييدية.

واختتمت نائب رئيس الوزراء، بقولها: "علينا الالتزام بهذه الإجراءات التقييدية حتى تحقيق مناعة القطيع، والتي تتحقق من خلال تطعيم السكان، وللأسف من خلال الإصابة بالمرض بشكل طبيعي".

وقالت غوليكوفا للصحفيين: "ربما، من الأفضل أولاً التحدث عن حجم الإنتاج ومدى توافر اللقاح المنتج ضد عدوى فيروس كورونا المستجد. حتى الآن، بلغ الإنتاج 13.9 مليون مجموعة متكاملة من اللقاحات".

وأشارت إلى أن أكبر مجموعة من هذه الكمية تتكون من لقاح "سبوتنيك V"، وكمية صغيرة من لقاح "إبيفاك كورونا"؛ موضحة أن توسيع نطاق الإنتاج بدأ في شباط/فبراير 2021، وفي آذار/مارس ستزداد الأحجام.

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا" المستجد في روسيا انخفاضا ملحوظا بعد أن بدأت حملة التطعيم في البلاد بإعاذ من الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 11024 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 11385 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي الإصابات أربعة ملايين و301 ألف و159 إصابة وتسجيل 462 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 475 وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 88285 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد، مشيرا إلى أن "جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء".