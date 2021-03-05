ابتداء من 1 أبريل...خطوة جديد من السلطات الروسية للعودة إلى الحياة الطبيعية

قررت الحكومة الروسية تخفيف جزء من القيود المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار خطة رفع القيود التي تجري تدريجيا في البلاد.

وجاء في قرار الحكومة: "توجيه توصيات لأرباب العمل، نظراً للوضع الحالي المرتبط بانتشار عدوى فيروس كورونا الجديد، ومن أجل ضمان الرفاه الصحي والوبائي للسكان واتخاذ تدابير لتوفير حقوق المواطنين في الحماية الصحية، بإعطاء الأولوية لنقل الموظفين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق إلى العمل عن بُعد وفقًا لتشريعات العمل في روسيا".

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2021.

وفي السياق، ألغى عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، نظام العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار سوبيانين إلى أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في العاصمة الروسية آخذة في الانخفاض: حيث يتناقص عدد الحالات المكتشفة. لذلك، سيصبح نظام العزل الذاتي استشاريًا بدلاً من النظام الإلزامي.

وكتب سوبيانين "إن قرار إلغاء نظام العزل الذاتي الإلزامي وإلغاء حظر البطاقات الاجتماعية سيدخل حيز التنفيذ في 8 مارس".

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا انخفاضا ملحوظا بعد أن بدأت حملة التطعيم في البلاد بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 11024 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة بـ 11385 إصابة في اليوم السابق، ليصبح إجمالي الإصابات أربعة ملايين و301 ألف و159 إصابة وتسجيل 462 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 475 وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 88285 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد، مشيرا إلى أن "جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء".

و"إيبيفاك كورونا"، ثاني لقاح مسجل في روسيا للوقاية من عدوى "كوفيد-19". وتم تطوير هذا اللقاح في مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية بعد لقاح "سبوتنيك في" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة.

أما اللقاح الأول في روسيا والعالم، "سبوتنيك V" إذ يعتبر أحد أفضل 3 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات التي تلقتها الجهات التنظيمية الحكومية.