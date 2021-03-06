على أجنحة الطيور الزرقاء.. كيف تقوم المركبات البرمائية بإجلاء رواد الفضاء... فيديو

تم تصميم المركبات البرمائية ذات اللون الأزرق الساطع خصيصًا لإجلاء رواد الفضاء وإنقاذهم، حيث تعمل المركبات الفريدة في جميع التضاريس أثناء الإقلاع والهبوط في الفضاء.

تمهد مركبة الثلوج والمستنقعات الطريق للمجموعة الرئيسية من مركبات البحث والإخلاء عبر المستنقعات والمستنقعات غير السالكة، والانجرافات الثلجية، التي يبلغ ارتفاعها في السهول الكازاخستانية أكثر من خمسة أمتار.

المجموعة الأرضية هي أول من ينتقل إلى منطقة الهبوط المحددة للمركبة الفضائية، تسير "الطيور الزرقاء" عشرات وحتى مئات الكيلومترات على الطرق الوعرة في كازخستان وتستغرق الرحلة من يومين إلى أسبوع ونصف.

المجموعة الجوية هي أول من يصل إلى طاقم محطة الفضاء الدولية. المروحية مي-8 تهبط في موقع هبوط المظلي وعلى متنها الأطباء ورجال الإنقاذ.

يستغرق إخراج الطاقم من الكبسولة والفحص الطبي وإجلاءه أقل من نصف ساعة. يتم تنفيذ سيناريوهين. الأول هو الهبوط المنتظم. بالإضافة إلى إنزال الأطباء ورجال الإنقاذ، تقوم أطقم سيارات البحث والإخلاء التي وصلت إلى الموقع بعمل جاد. إنهم يوفرون الاتصالات وينظمون التدفئة لرواد الفضاء وينشرون مركزًا طبيًا وبحثيًا متنقلًا. وفقًا لظروف السيناريو الثاني، تهبط مركبة الهبوط على بعد 200 كيلومتر من النقطة المحسوبة. لا يوجد مكان لهبوط مروحية إذ لا يسمح الثلج لها بهذا. يتم رفع رواد الفضاء على رافعة.

لأول مرة في تدريب مجموعة البحث والإنقاذ في قاعدة أوبرون الجوية في منطقة تشيليابينسك، تم استخدام مركبتين من طراز سويوز في وقت واحد، إحدى المركبات ضرورية لتدريب طيارين المروحيات، يتم نقلها بواسطةمي-8، في الثانية رواد الفضاء.

صمم جهاز محاكاة "أوديسي" على أساس مركبة الهبوط "سويوز تي إم أ-09"، ظلت هذه الكبسولة في المدار مدة 166 يومًا، وهبط عليها طاقم محطة الفضاء الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بالقرب من مدينة جيزكازجان في كازاخستان. جميع المكونات والأجهزة ومقاعد رواد الفضاء وحتى التحكم في التوجيه محفوظة هنا.

تم تجهيز جهاز المحاكاة بتكييف الهواء وأنظمة الإضاءة ومنارات وامضة، تسمح "سويوز تي إم أ" الحقيقية لرجال الإنقاذ بالعمل على جميع الأمور الدقيقة في استخراج رواد الفضاء، ومنع الإصابات، والاستعداد للحالات الصعبة.

التقى جنود خدمة البحث والإنقاذ بالمنطقة العسكرية المركزية بجميع رواد الفضاء ورواد الفضاء الذين كانوا عائدين من محطة الفضاء الدولية، ويعتبر التدريب الحالي هو نوع من التكرار للمواد التي تم اجتيازها.

يذكر أنه يوجد في العالم 12 مركبة للبحث والإخلاء فقط - تم تصميم كل منها لمهمة محددة – كما يوجد لنقل رواد الفضاء، مركز طبي متنقل، وتعتبر آلة حمل تسلم الكبسولة من موقع الهبوط إلى مطار كاراغاندا.

قبل عملية البحث والإنقاذ القادمة، خضعت "الطيور الزرقاء" لتحديث عميق.

وقال يفجيني سولنتسيف، رئيس خدمة البحث والإنقاذ والمظليين في المنطقة العسكرية المركزية: "لقد خضعنا للتحديث، بدءًا من حامل التوجيه، وقاعدة العجلات، ونظام الدفع، وتم تركيب معدات لاسلكية، وتم إصلاح نظام تكييف الهواء"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.