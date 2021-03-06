"روسكوسموس" تعلق على رفع "ناسا" أسعار نقل البضائع إلى محطة الفضاء الدولية

شكرالمدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، واشنطن على رفعها تكلفة التسليم التجاري للبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى كونها حافز لخفض التكاليف وتحسين الخدمات في قطاع الفضاء الروسي.

وكتب روغوزين في قناته على تلغرام: "سياسة الإغراق في سوق خدمات الإطلاق من قبل الولايات المتحدة مثل أي ركلة، استفدنا منها جيدا.. بدأت صناعة الفضاء الروسية في خفض التكاليف وتحسين سعر خدمات الإطلاق".

وأضاف بقوله:"يجب أن نشكركم على هذا".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير تفيد أن وكالة ناسا رفعت أسعارها بشكل كبير، حيث سيكلف تسليم كيلوغرام من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية حوالي 20 ألف دولار بدلاً من ثلاثة آلاف دولار والعودة إلى الأرض 40 ألفًا بدلاً من ستة.