كنز أثري في روسيا من العملات العربية القديمة.. صورة

اكتشف العلماء الروس المكان الذي عثر فيه المنقبون على أحد أكبر كنوز العملات الفضية العربية في القرنين الثامن والتاسع في روسيا.

بحسب ما جاء في بيان الخدمة الصحفية لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقال إيغور ستريكالوف، الباحث في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية،"وجدنا المكان الذي عثر فيه المنقبون على الكنز، وهذا ما تؤكده اكتشافات عملات معدنية شبيهة بتلك التي تم الحصول عليها من المنقبين، وآثار التنقيب التي تمكنا من العثور عليها، رغم حقيقة مرور عدة سنوات، على ذلك، في الواقع، عملنا كعالم في الطب الشرعي".

وأصبحت هذه الاكتشافات معروفة منذ العام 2016، حيث تم على يد شرطة منطقة ريازان اعتقال حفّارين غير شرعيين، يحملون فضة عربية مجهولة المصدر تعود إلى العصور الوسطى.

وقد تبيّن أن صائدي الكنوز عثروا على 228 درهما فضيا، بمساعدة أجهزة الكشف عن المعادن بالقرب من نهر ايستا.

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جذب هذا الاكتشاف انتباه العلماء الذين قرروا العثور على مكان الكنز على أمل العثور على قطع أثرية أخرى هناك. وفي 2018-2019، درس العلماء موقعا بالقرب من قريتي خروتشيفو وتيرنوفسكوي، حيث يُفترض وجود الكنز.

وبعد فحص الوضع في الموقع والسجلات الأرشيفية للحفريات في المناطق المجاورة لمنطقة ريازان، لم يجد العلماء أي دليل على أن زملاءهم قد استكشفوا هذا المكان من قبل. كان الموقع المفترض للكنز يقع بالقرب نسبيًا من العديد من المستوطنات التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي والعصور الوسطى المبكرة والعصر الجديد.

أكدت الحفريات المتكررة أن الحفارين غير الشرعيين قد عثروا بالفعل على كنز في الموقع، ووجد علماء الآثار هنا العديد من قطع الخزف، وعدد قليل من العملات العربية، بالإضافة إلى آثار الحفريات التي قام بها الحفارون.

يعتقد العلماء أن الكنز كان مخبأ في منتصف أو النصف الثاني من عام 870 ميلادي ، حيث تم سك أحدث العملات منه في نفس العام.

يكاد يكون من المستحيل معرفة الظروف الدقيقة التي دفن فيها الكنز بسبب الحفارين غير الشرعيين. ومع ذلك ، يشير العلماء إلى أن العملات المعدنية لم تكن مخبأة في أراضي المستوطنة، ولكن في مكان بعيد ، على الأرجح بجوار الطريق أو موقف السيارات المؤقت للتجار الذين كانوا يتنقلون على طول الطريق التجاري الذي مر عبر إستيا.

وأضاف ستريكالوف"يعتبر العثور على الكنز لبنة أخرى في دراسة طريق الفولغا العظيم، الذي كان يربط بين أوروبا والشرق في مطلع الألفية الأولى والثانية ويمر عبر أوكا. وتعتبر العملات المعدنية الموجودة فيه مهمة كمصدر قيم معلومات لدراسة العلاقات التجارية والاقتصادية لسكان أوروبا الشرقية مع الشرق المسلم من خلال وساطة خانية الخزر، وكذلك أنماط وخصائص استخدام الدراهم في حوض أوكا الأوسط ".