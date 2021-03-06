تسجيل
13:47 GMT06 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قطع نقدية أثرية

    كنز أثري في روسيا من العملات العربية القديمة.. صورة

    © Sputnik . Valeriy Shustov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202103061048292955-%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/

    اكتشف العلماء الروس المكان الذي عثر فيه المنقبون على أحد أكبر كنوز العملات الفضية العربية في القرنين الثامن والتاسع في روسيا.

    بحسب ما جاء في بيان الخدمة الصحفية لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

    وقال إيغور ستريكالوف، الباحث في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية،"وجدنا المكان الذي عثر فيه المنقبون على الكنز، وهذا ما تؤكده اكتشافات عملات معدنية شبيهة بتلك التي تم الحصول عليها من المنقبين، وآثار التنقيب التي تمكنا من العثور عليها، رغم حقيقة مرور عدة سنوات، على ذلك، في الواقع، عملنا كعالم في الطب الشرعي".

    وأصبحت هذه الاكتشافات معروفة منذ العام 2016، حيث تم على يد شرطة منطقة ريازان اعتقال حفّارين غير شرعيين، يحملون فضة عربية مجهولة المصدر تعود إلى العصور الوسطى.

    وقد تبيّن أن صائدي الكنوز عثروا على 228 درهما فضيا، بمساعدة أجهزة الكشف عن المعادن بالقرب من نهر ايستا.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Институт археологии РАН (@instarchaeolog)

    جذب هذا الاكتشاف انتباه العلماء الذين قرروا العثور على مكان الكنز على أمل العثور على قطع أثرية أخرى هناك. وفي 2018-2019، درس العلماء موقعا بالقرب من قريتي خروتشيفو وتيرنوفسكوي، حيث يُفترض وجود الكنز.

    وبعد فحص الوضع في الموقع والسجلات الأرشيفية للحفريات في المناطق المجاورة لمنطقة ريازان، لم يجد العلماء أي دليل على أن زملاءهم قد استكشفوا هذا المكان من قبل. كان الموقع المفترض للكنز يقع بالقرب نسبيًا من العديد من المستوطنات التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي والعصور الوسطى المبكرة والعصر الجديد.

    أكدت الحفريات المتكررة أن الحفارين غير الشرعيين قد عثروا بالفعل على كنز في الموقع، ووجد علماء الآثار هنا العديد من قطع الخزف، وعدد قليل من العملات العربية، بالإضافة إلى آثار الحفريات التي قام بها الحفارون.

    يعتقد العلماء أن الكنز كان مخبأ في منتصف أو النصف الثاني من عام 870 ميلادي ، حيث تم سك أحدث العملات منه في نفس العام.

    يكاد يكون من المستحيل معرفة الظروف الدقيقة التي دفن فيها الكنز بسبب الحفارين غير الشرعيين. ومع ذلك ، يشير العلماء إلى أن العملات المعدنية لم تكن مخبأة في أراضي المستوطنة، ولكن في مكان بعيد ، على الأرجح بجوار الطريق أو موقف السيارات المؤقت للتجار الذين كانوا يتنقلون على طول الطريق التجاري الذي مر عبر إستيا.

    وأضاف ستريكالوف"يعتبر العثور على الكنز لبنة أخرى في دراسة طريق الفولغا العظيم، الذي كان يربط بين أوروبا والشرق في مطلع الألفية الأولى والثانية ويمر عبر أوكا. وتعتبر العملات المعدنية الموجودة فيه مهمة كمصدر قيم معلومات لدراسة العلاقات التجارية والاقتصادية لسكان أوروبا الشرقية مع الشرق المسلم من خلال وساطة خانية الخزر، وكذلك أنماط وخصائص استخدام الدراهم في حوض أوكا الأوسط ".

    انظر أيضا:

    مدينة عربية في قائمة أفضل 10 مدن في العالم للعمل
    همام عبد الرحمن.. أصغر باحث وجامع عملات عربي
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, آثار, عملة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مراسم استقبال البابا فرانسيس بحضور رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي في بغداد، العراق 5 مارس 2021
    البابا فرنسيس في قلب العراق
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك