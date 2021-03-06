وزير الصحة الروسي يناقش مع رئيس منظمة الصحة العالمية استخدام لقاح "سبوتنيك V"

ناقش وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو خلال مكالمة عبر الفيديو مع رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدان غيبريسوس، طلب إدراج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.

وقال الوزير الروسي في بيان اليوم السبت:

"حتى الآن، تم تلقي لقاح "سبوتنيك V" من قبل الملايين من المواطنين. يشكل اللقاح أجساما مضادة ومناعة ضد كوفيد وليس له آثار جانبية خطيرة. أصبح اللقاح بشكل أساسي من أكثر اللقاحات مبيعًا في العالم".

ووفقا للمكتب الصحفي للوزراة، تطرق الطرفان خلال المحادثة إلى قضايا مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك تطعيم السكان.

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة وخصوصا أن ساهم بشكل ملحوظ بهبوط أعدادا الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11 بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.