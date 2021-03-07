دولة أوروبية جديدة تجيز استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، أن جمهورية مقدونيا الشمالية أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)

وذكر بيان رسمي صادر عن الصندوق إن "جمهورية مقدونيا الشمالية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في ضد فيروس كورونا".

وفي فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 42 دولة بالإضافة إلى سريلانكا، بما فيها الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.