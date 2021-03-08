ضابط في الجيش الروسي يهنئ النساء على طريقته العسكرية الخاصة... فيديو

هنأ ضابط في الجيش الروسي، الكونوليل كروموف، النساء الروسيات في عيد المرأة العالمي على طريقته العسكرية الخاصة، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.

وعرض كروموف على النساء الروسيات عن طريق الدعابة، ترك حسابات شركائهم السابقين الذين كانوا قد تخلوا عنهن، ليقوم هو باستدعائهم إلى الخدمة العسكرية، بحسب ما ذكرت قناة "360tv".

قال خروموف مازحا: "الآن، دعيني أقدم لك هدية صغيرة. اترك حسابات شركائك السابقين في التعليقات، وسنلتقي بهم في نقاط التوظيف، لاستعائهم إلى الخدمة عسكرية".

وافق العديد من المستخدمين على الفكرة. حتى أن البعض ترك روابط لصفحات مجندين حقيقيين. لم يكن من بين المشتركين فتيات فقط، بل وشباب أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، هنأ رائدا الفضاء سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف من محطة الفضاء الدولية النساء اليوم العالمي لهن. تمنوا أن يعم العادل والمساواة والفرح والسعادة كل يوم.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النساء بمناسبة العيد. وشدد رئيس الدولة على أن المرأة تجلب الانسجام والجمال والحنان وحب الأم غير المشروط للعالم وفي نفس الوقت "بطريقة غير مفهومة" في كل مكان وينجح الجميع.