رئيس مجلس الدوما الروسي: سلوك تكنولوجيا المعلومات أولوية للاجتماعات الدولية المقبلة

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن موضوع سلوك شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية سيصبح أولوية على جدول أعمال الاجتماعات الدولية المقبلة لتبادل المقترحات بشأن حل المشكلة مع الزملاء من الدول الأخرى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات رئيس البرلمان فولودين الذي قال إن "اليوم في العديد من الدول مثل إيطاليا وأستراليا والهند ودول أخرى في العالم يطورون مقترحاتهم لمكافحة انعدام قانون شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية".

وأضاف فولودين أن "المشكلة باتت ناضجة للنقاش الدولي، حيث يجب تعديل التشريعات الوطنية، وإعداد قوانين نموذجية من أجل احترام حقوق وحريات المواطنين، وكذلك لضمان السيادة الرقمية".

وتابع فولودين بالقول إن "هذا الموضوع سيصبح أولوية على جدول أعمال الاجتماعات الدولية المقبلة، والتي في إطارها سنتبادل المقترحات حول حل هذه المشكلة مع الزملاء من الدول الأخرى".