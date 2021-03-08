بوتين مهنئا النساء: دور المرأة يتمثل في الحفاظ على القيم الحقيقية

نقلت "قناة روسيا 24" التلفزيونية، تهنئة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للنساء الروسيات بيوم المرأة العالمي، الذي يحتفل به في 8 مارس/آذار.

وقال بوتين: "السيدات الروسيات العزيزات! أهنئكم باليوم المرأة العالمي! تخلق هذه التقاليد الاحتفالية الراسخة في 8 مارس/آذار، مزاجًا خاصًا لدى الجميع، وترمز إلى بداية الربيع، وتؤكد على دور المرأة في حياتنا، في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية التي كانت وستظل دائمًا إرشادات أخلاقية ملهمة".

وأكمل الرئيس الروسي: "أنتن تقدمن الانسجام والحنان والجمال لهذا العالم. والحب الأمومي غير المشروط هو الشعور الأكثر قوة والأنقى وخال من الأنانية. أنتن تعطين أنفسكن كاملا من أجل نمو وتربية الأطفال وتقلقن عليهم. ورعاية الأطفال والسعي لملء المنزل بالدفء والراحة هي ليست بالأعمال السهلة، وكل هذا المجهود يستحق أعلى تقدير".

وخلص بوتين، "إنني مندهش من قدرتكن على حب الصادق والتعاطف العميق والاعتناء بالأحباء بفرح وصبر".

من جهته، هنأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين النساء بيوم المرأة العالمي، قائلا: "نحن معجبون بجمال المرأة وحكمتها وسحرها وقدرتها على تحقيق النجاح في العمل وخلق جو مريح في المنزل. وتساهم المرأة بشكل كبير في تنمية بلدنا. نوحن نقدر عاليا إنجازاتهن في الأنشطة المهنية والاجتماعية".

ونظم الاشتراكيون الديمقراطيون مسيرة من أجل المساواة بين الجنسين في أمريكا يوم 8 مارس/آذارعام 1908، وبعد ذلك أعلنوا اليوم الوطني للمرأة. واقترحت الشيوعية الألمانية كلارا زيتكين في عام 1910 إنشاء يوم للتضامن من أجل نساء العالم، مؤكدة على الحاجة إلى دعم حقوق المرأة العاملة.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة سنويًا منذ عام 1975.