توقعات بعودة رحلات الطيران العارض بين مصر وروسيا في الربيع المقبل

توقع مستثمرون مصريون عودة الطيران العارض بين روسيا ومطار القاهرة في الربيع المقبل، بعد توقفه منذ خريف 2015، على إثر سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو غرفة شركات السياحة في البحر الأحمر، علي عقدة، حسبما نقلت عنه صحيفة "الشروق" المصرية، إن "عودة رحلات الشارتر من روسيا إلى المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة باتت قريبة".

وأضاف: "ربما تكون خلال شهر [نيسان] أبريل القادم، تزامنا مع أعياد الربيع وأيضا مع تراجع أعداد الإصابات بكورونا داخل روسيا".

كما توقع عقدة "زيادة الطلب على السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة عقب انطلاق رحلات الشارتر للمنتجعات السياحية المصرية، وإعلان فتح الرحلات الروسية إلى البحر الأحمر وشرم الشيخ، مع دخول الاتفاقية المصرية الروسية حيز التنفيذ وقرب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة خاصة بعد التفاهمات التي توصل إليها الجانبان مؤخرا حول أسباب سقوط الطائرة الروسية وسط سيناء فى أكتوبر 2015، إلى جانب رغبة الروس فى السفر، خاصة إلى مصر حيث الجو المشمس الدافئ والأسعار المناسبة جدا مقارنة بالدول الأخرى".

وأشار عقدة إلى أن "رفع كفاءة الإجراءات الأمنية بالموانئ والمطارات المصرية، سيعطي رسائل طمأنة لموسكو لإرسال سائحيها للمنتجعات المصرية والاستمتاع بمقوماتها المتميزة".

كان وفدا روسيا قام بزيارة لمطاري الغردقة وشرم الشيخ قبل أسابيع، وأكد مسؤولون مصريون وقتها أن الزيارة كانت إيجابية.

وعقب الزيارة صرحت سلطات الطيران المدني المصرية لشركة "نورد ويند" الروسية بالقيام بأربع رحلات أسبوعيا بواقع رحلتين إلى الغردقة ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد أن توافق السلطات الروسية على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول التي تستقبل مصر منها السياحة الوافدة، إذ يشير عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء عاطف عبد اللطيف إلى أن عدد السياح الروس لمصر بلغ ثلاثة ملايين سائح سنويا قبل حادث سقوط الطائرة الروسية.

كانت روسيا قد أوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء في خريف 2015، ورغم استئناف الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة، إلا أن الطيران العارض للمدن السياحية المصرية ما زال في انتظار موافقة روسيا على اشتراطات الآمان التي تتبعها المطارات المصرية.