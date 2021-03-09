روسيا.. إدانة نحو 1500 مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون والسلطات الحكومية بالفساد عام 2020

صرح رئيس قسم الإشراف على تنفيذ قوانين مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام الروسي، فيكتور بالدين، إلى وكالة سبوتنيك، بأن نحو ألف مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون وأكثر من 500 مسؤول حكومي، قد أدينوا في روسيا عام 2020 بشأن قضايا تتعلق بالفساد.

وقال بالدين، اليوم الاثنين: "صدرت أحكام إدانة بحق 949 من مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون، وبحق 539 مسؤولا من سلطات الدولة والسلطات المحلية، وبحق 58 نائبا على مستوى الأقاليم والبلديات، من الذي ارتكبوا جرائم تتعلق بالفساد".

ووفقا له، أصدرت المحاكم الروسية العام الماضي أكثر من 8 آلاف إدانة ضد 9 آلاف شخص متهمين بجرائم الفساد.

وتلقى حوالي 18% من المحكوم عليهم السجن الحقيقي، والسجن المشروط 35% ، والغرامة 40%.