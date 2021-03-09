"فيسبوك" يرفض نشر معلومات رسمية روسية: الدوما يعرف كيف يمنع تكرار ذلك

تملك لجنة برلمانية روسية مختصة ما من شأنه أن يحول دون منع نشر تقارير الإعلام الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية.

أعلن ذلك مسؤول في البرلمان الروسي. وكان رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، قد قال تعقيبا على منع نشر تقارير للإعلام الروسي عن توقيف المشتبه في انتمائهم إلى أحد تنظيمات التطرف الأوكرانية على موقع "فيسبوك"، إنها ليست المرة الأولى التي منع فيها نشر التقارير الإخبارية الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية. ولهذا سيطرح المشرعون الروس حلولاً قانونية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

وقال فاسيلي بيسكاروف، رئيس لجنة التحقيق بشأن التدخل في شؤون روسيا بمجلس النواب الروسي، للصحفيين إن اللجنة تملك اقتراحات وأفكارا لمنع إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية أمام تقارير الإعلام الروسي.

وأشار إلى "أن اللجنة ناقشت مرارا المسألة، ونملك اقتراحات محددة وأفكارا جاهزة للتطبيق".

ولفت إلى أن تصرفات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي من هذا القبيل تشكل خطرا على الأمن القومي لأن التقارير احتوت على معلومات رسمية للأجهزة الأمنية.

ونوه إلى أن إدارة موقع "فيسبوك" منعت وصول المعلومات التي تدعو سكان روسيا إلى ضرورة التأهب لمواجهة الخطر المحتمل إليهم.

وأضاف: "أود أن ترد إدارة الموقع على هذا السؤال: ألا يعني ذلك أن فيسبوك يؤيد نشاطات تنظيمات التطرف في روسيا؟"

ومنعت إدارة موقع فيسبوك، امس الاثنين، نشر تقارير لعدد من وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن توقيف المشتبه في انتمائهم إلى إحدى مجموعات المتطرفين الأوكرانيين، بحجة أن التقارير تحتوي على معلومات "كاذبة" على الرغم من أن شعبة العلاقات العامة لجهاز الأمن الروسي هي مصدر هذه المعلومات.

