لافروف يدعو لوضع مخطط من الخطوات المتزامنة لعودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وضع مخطط من الخطوات المتزامنة لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أنه لا يجب إضافة أي مهام أو أعباء إضافية على أطراف الاتفاق.

القاهرة - سبوتنيك. وقال لافروف في تصريحات عقب حوار مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم الثلاثاء: "نرحب بقرار إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي، رغم أنه لم ينفذ بعد، فبحسب علمي واشنطن مازالت تبحث عن طريقة لهذه العودة".

وأضاف لافروف: "بعض الأصوات تطالب بنسخة محدثة من الاتفاق، لكننا مقتنعون أننا لا يحب أن نضيف على مهام أطراف الاتفاق أي أعتبارات أو أعباء إضافة".

وأكد لافروف: "أن حل هذه المشكلة ممكن عبر وضع مخطط لعدد من الخطوات المتزامنة تتخذها كل من الولايات المتحدة وإيران من أجل العودة إلى الاتفاق".

وفي وقت سابق، أوصى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق النووي دون أي شروط.

وقبل أيام، صرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تدرس مقترح جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن "4+1" بحضور الولايات المتحدة وإيران.