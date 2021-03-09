الكرملين يعرب عن قلقه بشأن تقارير عن هجمات إلكترونية أمريكية محتملة ضد روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الكرملين يشعر بقلق بالغ إزاء نشر وسائل الإعلام لمعلومات حول هجوم إلكتروني محتمل من قبل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يسمى جرائم إلكترونية دولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بشأن ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادرها بشأن اعتزام واشنطن القيام بهجمات إلكترونية ضد الأنظمة الروسية المرتبطة بالسلطات خلال ثلاثة أسابيع: "هذه معلومات مثيرة للقلق، يكفي أن مؤسسة أمريكية موثوقة تفترض إمكانية حدوث مثل هذه الهجمات الإلكترونية".

وأضاف قائلا: "في الواقع، هذا ليس إلا جريمة إلكترونية دولية، وبالطبع، فإن حقيقة أن هذا التقرير يفترض احتمال تورط الدولة الأمريكية في هذه الجريمة الإلكترونية، بالطبع، هو سبب قلقنا البالغ".

وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، حذر مركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية، من مخاطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بهجمات إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا، وأوصى المنظمات باتخاذ تدابير لحماية مواردها والمعلومات الخاصة بها.

وتمكنت مجموعة من الهاكرز من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية، نهاية العام الماضي. وكان حجم الاختراق شديد الخطورة وصل إلى مستوى تطلب من مجلس الأمن القومي عقد اجتماع بشأن الموضوع في البيت الأبيض.