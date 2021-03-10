موسكو تحذر "تويتر" بالحظر في حال عدم الامتثال للقوانين

هددت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، اليوم الأربعاء، منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحجب إذا لم تبدأ في الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة الفيدرالية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "إذا استمرت خدمة الإنترنت "تويتر" في تجاهل متطلبات القانون، فستستمر إجراءات التأثير وفقًا للوائح الاستجابة [حتى الحظر]، حتى يتم إزالة المحتوى الذي يشجع القاصرين على الانتحار، والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك المعلومات حول استخدام المخدرات".

إلى ذلك قررت هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية، ابتداء من 10 مارس/آذار إبطاء سرعة "تويتر" في روسيا بنسبة 100 في المئة للأجهزة المحمولة وبنسبة 50 في المئة للأجهزة الثابتة، "بهدف حماية المواطنين الروس وإجبار خدمة الإنترنت (شركة "تويتر") على الامتثال للتشريعات السارية على أراضي روسيا الاتحادية فيما يتعلق بـ"تويتر"، اعتباراً من 10 مارس 2021، تم اتخاذ تدابير الاستجابة المركزية، وهي الإبطاء الأولي لسرعة عمل الخدمة وفقًا للوائح. وسيتم تطبيق الإبطاء على 100 في المئة من الأجهزة المحمولة و 50 في المئة من الأجهزة الثابتة".

يعود هذا القرار إلى حقيقة أنه في الفترة من عام 2017 حتى اليوم، لم تستجب لطلب السلطات الروسية بضرورة حذف المحتوى، الذي يحرض القاصرين على الانتحار ويحتوي على مواد إباحية للأطفال، وكذلك معلومات حول استخدام المخدرات.

ويشار إلى أن هيئة مراقبة الاتصالات الروسية "روسكوم نادزور" أرسلت أكثر من 28 ألف إشعار أولي ومتكرر لإزالة الروابط والمنشورات غير القانونية.