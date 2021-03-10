المغرب تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت المغرب عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام على أراضيها، بحسب ما أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد بالمملكة المغربية. وقد تم تسجيل اللقاح في إطار الاستخدام الطارئ.

بذلك يكون قد تمت إجازة لقاح "سبوتنيك V" على أراضي 48 دولة، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 1.2 مليار نسمة".

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة وخصوصا أن ساهم بشكل ملحوظ بهبوط أعدادا الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11 بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.