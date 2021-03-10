كينيا عاشر دولة أفريقية تسجل لقاح "سبوتنيك v" الروسي

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأربعاء، أن كينيا أصبحت الدولة العاشرة في أفريقيا، التي تسجل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان صندوق الاستثمارات الروسي: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن تسجيل اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتيك-V" في جمهورية كينيا. تم تسجيل الدواء في إطار تصريح الاستخدام الطارئ. وبالتالي، يكون تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" في 47 دولة، بعدد سكان إجمالي يبلغ أكثر من 1.2 مليار نسمة".

Kenya has become the 47th country in the world to authorize the use of Sputnik V. 👇https://t.co/V10FR44N9u — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 10, 2021

كما أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأربعاء، أن المملكة المغربية قامت بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" على أراضيها.

Morocco has become the 48th country in the world to authorize the use of Sputnik V. 👇https://t.co/di5YCLicJi — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 10, 2021

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة المغربية. وقد تم تسجيل اللقاح في إطار الاستخدام الطارئ. بذلك يكون قد تمت إجازة لقاح "سبوتنيك في" على أراضي 48 دولة، بإجمالي عدد سكان يتجاوز 1.2 مليار نسمة".

وفي فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 47 دولة بالإضافة إلى المغرب، بما فيها الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.