الكرملين: بوتين ورئيس وزراء لوكسمبورغ يبحثان إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي

موسكو-سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان "تمت مناقشة بنود الأجندة الثنائية ... كما تم تأكيد الرغبة المتبادلة في تطوير الاتصالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الإنسانية، وتم التطرق أيضا إلى الوضع القائم للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان "تم التركيز على قضايا التعاون في مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى لوكسمبورغ".

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.