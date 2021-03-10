بوتين يأمل بإسراع عملية التطعيم في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه يأمل بأن يتم التطعيم ضد الفيروس التاجي في روسيا الاتحادية بوتيرة أسرع.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو: "نأمل بأن يتم التطعيم بوتيرة أسرع وأن يتغير الوضع واقعياً نحو الأفضل".

هذا وبدأت في روسيا، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" وهو "سبوتنيك V"، في آب/ أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا "لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة باللقاح الروسي فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

بعد ذلك تناقصت أعداد الإصابات اليومية في روسيا بشكل ملحوظ.. حيث تم تسجيل اليوم 9079 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4351553 إصابة.

فيما غادر 13350 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3945527 شخصا.