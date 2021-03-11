روسيا تمد شركات الطيران بطائرات محلية الصنع

أنشأت روسيا شركة طيران جديدة، وحددت مهمة الشركة، التي تحمل اسم "أفرورا" بتقديم خدمات النقل إلى سكان الأقاليم الشرقية الروسية. وستمد روسيا شركة الطيران الجديدة بطائرات محلية الصنع.

وذكر موقع الرئاسة الروسية على شبكة الإنترنت، نقلا عن وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف، أنه من المقرر أن تحصل شركة "أفرورا" على 45 طائرة على أقل تقدير، قبل عام 2024. وبالمجمل ستملك شركة الطيران الجديدة 91 طائرة و40 مروحية.

وأشار الوزير إلى أن شركة "أفرورا" قد تحتاج إلى دعم مالي لبدء عملها، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تشجيع شركات الطيران المحلية على شراء الطائرات الروسية من خلال توفير الدعم المالي لها.

جدير بالذكر أن روسيا أعطت في الفترة الأخيرة دفعا قويا لصناعة الطائرات المدنية. وقد بدأت الصناعة الروسية تنتج طائرات مدنية جديدة منها "سوخوي سوبر جيت" وطائرة القرن الواحد والعشرين "إم إس21".