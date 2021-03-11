الكرملين: لا توجد محادثات بشأن اتصالات جديدة بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه حتى الآن لا توجد محادثات حول اتصالات جديدة بين الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين "حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع. بالطبع، اتصالات العمل تجري من خلال القنوات الدبلوماسية، فهي ليست بسيطة".

وبحسب بيسكوف، فإن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية ليست سهلة، حيث توجد "خلافات حرجة كثيرة للغاية".

كما أكد بيسكوف أن الكرملين لم يتلق أي عرض بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة المناخ التي ينظمها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا توجد أي خطط لدى الرئيس حتى الآن، وأنا لا أعلم أي شيء بشأن أي دعوة. لو كانت هناك أي اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية، فمن الأفضل التحقق من الخارجية".