وفد من "حزب الله" اللبناني إلى موسكو الاثنين المقبل 

يزور وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، العاصمة موسكو، الاثنين المقبل، لبحث الوضعين الإقليمي واللبناني.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي طارق عبود أن الزيارة في هذا التوقيت والإعلان عنها قبل توجه الوفد إلى موسكو تحمل دلالات عديدة.

وقال عبود لوكالة "سبوتنيك" إن "الإعلان عن الزيارة مهم، وكأنه يوجد برنامج عمل محضر مسبقا متفق على بنوده لمناقشته في روسيا أو لإظهار الموقف بعد ذلك".

وأشار عبود إلى أن "الدور الروسي في المنطقة لفكفكة الألغام في ملفات معقدة، منها الملف اليمني والسوري وموضوع الوساطة بين أمريكا وإيران في الملف النووي، إضافة إلى الملف اللبناني المرتبط بهذه الملفات الكبرى".

كما لفت عبود إلى أن "الدور الروسي سيملأ الفراغ الذي سيتركه أو تركه الأمريكي في المنطقة".