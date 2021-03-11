بوتين: نعاقب بسبب حرصنا على وجودنا وحماية مصالحنا الوطنية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن السبب الأساسي لتطبيق العقوبات الغربية على روسيا، هو حرص موسكو على وجودها ومصالحها الوطنية.

كما أوضح الرئيس الروسي أن روسيا لا تعرف ما إذا كانت جميع التناقضات الداخلية ستنتهي في الولايات المتحدة أم لا، لكنها تأمل ذلك.

وقال بوتين خلال اجتماع حول النشاط الاستثماري: "نحن نرى ما يحدث.. في الخارج، بعض ممن قام بدخول الكونغرس اعتقل ويواجه حكماً بالسجن من 15 إلى 25 عامًا. لا نعرف ما إذا كانت كل هذه التناقضات الداخلية ستنتهي عند هذا الحد أم لا، لكن نحن نريد حقا أن تنتهي.. لأننا مهتمون بعلاقات مستقرة مع جميع شركائنا الرئيسيين".

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه حتى الآن لا توجد محادثات حول اتصالات جديدة بين الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين "حتى الآن لا توجد محادثات حول هذا الموضوع. بالطبع، اتصالات العمل تجري من خلال القنوات الدبلوماسية، فهي ليست بسيطة".

وبحسب بيسكوف، فإن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية ليست سهلة، حيث توجد "خلافات حرجة كثيرة للغاية".