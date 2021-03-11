روسيا تستعرض نموذجا فاخرا للدراجة النارية الكهربائية "أوروس".. فيديو

وتم تجهيز الدراجة بمحرك كهربائي بقوة قصوى تبلغ 140 كيلو واط، يمكنه أن يتيح تسارع الدراجة النارية إلى 100 كم/ ساعة خلال 3.7 ثانية فقط، بحسب ما ذكر موقع "mir24".

وأشار وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إلى أنه تم إنشاء هذه الدراجة النارية، وفقا لمتطلبات المتخصصين في شركة "FSO" الروسية.

وفي وقت سابق، ذكر القسم أن الإنتاج الضخم للدراجات النارية "Aurus" يمكن أن يبدأ عام 2022، وأن يتم طرحها للبيع في عام 2023.