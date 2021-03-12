اللقاح الروسي "سبوتنيك V " يثبت فعاليته ضد السلالة "البريطانية" المتحورة

تحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، بشأن فعالية اللقاح الروسي"سبوتنيك V " المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، ضد السلالة البريطانية المتحورة.

وأشار موراشكو إلى "أنه تم إجراء دراسة لتحييد نشاط مصل الدم للمتطوعين الذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد السلالة "البريطانية"، وفقا لما نقلته صحيفة "رسيسكايا غازيتا" الروسية.

وفي سياق الدراسات التي أجريت على فعالية اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد والسلالات المتحورة من الفيروس، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الأجسام المضادة للسلالة المتحورة لا يختلف عن مستوى الأجسام المضادة المعادلة للسلالة الأصلية للفيروس.

وهذا يعني أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" قادر على الحماية من السلالة الأصلية للفيروس التاجي ومن طفراته.

وأعلنت إيطاليا، أمس الخميس، عن استعدادها للبدء في إنتاج لقاحات "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها في سعي منها لمكافحة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" المستجد، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

لقاح "سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا، أنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألفا إلى نحو 11 ألفا، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.