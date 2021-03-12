قضايا دولية وشرق أوسطية تتصدر مباحثات لافروف مع نظيره الإسرائيلي

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، في 17 مارس/آذار الجاري، في موسكو، لبحث قضايا التعاون الثنائي إضافة إلى القضايا الدولية والشرق أوسطية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في السابع عشر من شهر مارس الجاري، سيكون وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في زيارة عمل في موسكو، حيث سيجري جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأشارت زاخاروفا إلى "أن الوزيرين يعتزمان مناقشة قضايا الساعة في جدول الأعمال الثنائي، وأنشطة اللجنة الروسية الإسرائيلية للتعاون التجاري والاقتصادي، والعلاقات الإنسانية".

وأوضحت زاخاروفا "أن الاجتماع سيتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على أوضاع التسوية في الشرق الأوسط".

واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بالقول: "إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتنسيق الخطوات لمواجهة محاولات مراجعة تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية، وتمجيد النازيين، وإنكار الهولوكوست".