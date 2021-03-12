هيئة رقابة الاتصالات الروسية تطالب "غوغل" برفع الحظر عن فيلم "القرم. الطريق إلى الوطن"

طالبت هيئة الرقابة في مجال الاتصالات "روس كوم نادزور" شركة "غوغل" بإزالة جميع القيود من تسجيل الفيلم الوثائقي لأندريه كوندراشوف، الذي يحمل عنوان "القرم. الطريق إلى الوطن" في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى إبلاغ القسم بأسباب فرضها.

موسكو - سبوتنيك. وأوضح المكتب الصحفي للهيئة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أشارت هيئة (روس كوم نادزور) في رسالة موجهة إلى غوغل إلى أن فيلم أندريه كوندراشوف (القرم. الطريق إلى الوطن) تم بثه على قناة (روسيا 1) و(روسيا 24) ولا يتضمن أية معلومات محظورة".

واعتبرت الهيئة الروسية تصرفات إدارة "يوتيوب" غير مقبولة ، وأشارت إلى أن حظر الفيلم ينتهك المبادئ الأساسية للتوزيع المجاني للمعلومات والوصول إليها دون عوائق، كما اعتبرت الهيئة أن مثل هذه التصرفات تعتبر بمثابة فرض رقابة على وسائل الإعلام الروسية وقيود على حق الروس في البحث بحرية عن المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن تسجيل الفيلم المذكور نشر على القناة الرسمية الروسية "روسيا 24" على موقع "يوتيوب".

اعتبرت إدارة "يوتيوب" فيلم "القرم. الطريق إلى الوطن" غير مقبول بحجة وجود محتوى "مخيف" و"صادم" فيه.