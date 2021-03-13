"المنصات تلاشت"... زاخاروفا تعلق على حجب شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية للمحتوى من روسيا

علقت الخارجية الروسية على حظر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية للمحتوى من روسيا، مشيرة إلى أنه بعد اتخاذ مثل هذا القرار أصبحت المنصات غير صحيحة.

وكتب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر حسابها على "فيسبوك" أن "المنصات الرقمية الأمريكية قررت الاحتفال بالذكرى السنوية القادمة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا بطريقتها الخاصة".

وأضافت " "في البداية ، أدخلت "غوغل" بشكل تعسفي حدًا للسن على الفيلم الوثائقي"القرم- في طريق العودة إلى المنزل " لأندري كوندراشوف المنشور على موقع يوتيوب. بسبب احتواء "مشاهد العنف" المزعومة. على مدى خمس سنوات، اكتشفوا أخيرًا ما يجب التشبث به".

وأضافت زاخاروفا "ثم قام انستغرام بحجب جزئي لقناة "القرم 24" التلفزيونية (جزء من شركة "القرم ستايت" للتلفزيون والإذاعة)، وحرمها من فرصة نشر معلومات نصية بالإضافة إلى الصور".

وفقا لها "المنصات قد تلاشت"، مضيفة "هذا لا يتعلق حتى بالانعكاسات السياسية لأعمال شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، التي تتبع إرشادات واشنطن. الوضع أكثر تعقيدًا". وأوضحت زاخاروفا أنه "من حيث المبدأ، ليس لديهم معايير موحدة لإدارة أنفسهم. هذا طريق مسدود تقنيًا ودلاليًا".

وتعتقد زاخاروفا أن "المحتوى الرقمي يخضع للرقابة التعسفية والعشوائية من قبل بعض الوسطاء دون قرار من المحكمة أو سلطة مختصة متخصصة".

وكتبت: "في الوقت نفسه، تستمر المنصات نفسها في تسلية العالم بدعوات للحفاظ على الحرية على الإنترنت والضرر الناجم عن فرض قيود على توزيع المحتوى".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "كلما تم سحب المواد غير الملائمة سياسياً من تداول الإنترنت من قبل" الوسطاء "والرقابة عليها، سيتم إدخال قيود تنظيمية أسرع وأكثر صرامة على إجراءات المنصات في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن "الإجراءات التقييدية التي يتخذونها تتجاوز الحدود الإقليمية وتتعارض مع الالتزامات الدولية لواشنطن لضمان حرية التعبير والتعبير، وهي الولايات المتحدة".