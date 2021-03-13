ترشيح مستشفى في موسكو لعلاج مرضى كورونا لجائزة دولية

صرح أندري بوتشكاريوف، نائب عمدة موسكو للتنمية الحضرية والبناء، للصحفيين يوم السبت بأن مشروع مستشفى الأمراض المعدية في مستوطنة فورونوفسكوي في موسكو الجديدة قد تم ترشيحه لجائزة MIPIM Awards.

وقال بوتشكاريوف إنه "تم قبول مشروع المركز الطبي للأمراض المعدية للمشاركة في المرحلة الرئيسية من مسابقة جوائز MIPIM الدولية في ترشيح أفضل تطوير للرعاية الصحية".

وأضاف "بناء المستشفى بدأ منذ عام وانتهى في وقت قياسي لمثل هذا المكان - 37 يوما".

وأشار إلى أن أكثر من 27 شركة وأكثر من 11 ألف عامل و1.5 ألف وحدة من المعدات يشاركون في البناء.

وأوضح المسؤول أن نتائج المسابقة ستعلن في الخريف في إطار المعرض الدولي للاستثمار العقاري MIPIM في فرنسا.