بوتين: قررنا إجراء استفتاء في شبه جزيرة القرم حتى لا يتكرر ما حدث في دونباس

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن قرار ضمان التعبير الحر عن إرادة سكان القرم في إعادة التوحيد مع روسيا قد اتخذ حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية، التي وقعت في دونباس.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في فيلم أندريه كوندراشوف، الذي عرض مقتطفات منه على الهواء على قناة "روسيا 24" التلفزيونية، "عندما تصرفنا باستمرار وبقسوة في شبه جزيرة القرم، انطلقت من حقيقة أن مثل هذه الأحداث المأساوية، التي نشهدها في دونباس اليوم ممكنة، ومن أجل منع مثل هذا التطور في الأحداث، اضطررنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التعبير الحر عن إرادة سكان القرم".

وأضاف أن الهدف النهائي هو تمكين الناس من التعبير عن آرائهم حول الطريقة التي يريدون أن يعيشوا بها.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77٪ من ناخبي القرم و95.6٪ من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم ملكًا لها، لكنها أرض محتلة مؤقتًا.

فيما صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي وبالامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا، كما أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قضية القرم "أغلقت نهائيا".