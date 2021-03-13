لأول مرة منذ عقود... تغيير تصميم صاروخ "سويوز" الروسي

أعلنت شركة "غلاف كوسموس"، بصفتها فرعا من وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، عن خططه لتغيير ألوان مركبة الإطلاق "سويوز - 2"، حيث سيتم طلاء المركبة باللونين الأبيض والأزرق بدلاً من اللونين الرمادي والبرتقالي.

وجاء في تغريدة على الصحفة الرسمية للشركة على "تويتر" اليوم السبت: "كان مصدر الإلهام هو النموذج الأولي لمركبة الإطلاق فوستوك، والتي أقلع فيها يوري غاغارين، أول رائد فضاء للكوكب من بايكونور قبل 60 عامًا".

— GK Launch Services (@gk_launch) March 13, 2021

ووفقا لممثل عن الشركة، سيظل شكل الرأس الآن أبيض، وسيتم استبدال اللون البرتقالي بالأبيض، والرمادي باللون الأزرق.

وحافظت مركبات "سويوز" طوال فترة التشغيل، منذ عام 1966، على نفس ترتيب الألوان: المقدمة باللون الأبيض، ثم لون رمادي ثم الرتقالي والذيل رمادي اللون. وبعد التزود بالوقود بالأكسجين السائل، تُغطى الأجزاء الرمادية من الصاروخ بالصقيع الأبيض، وعند الإطلاق تبدو المركبة باللون الأبيض ويحيط بها إطار برتقالي اللون.