الروس يحرقون فيروس "كورونا" في عيد "الماسلينيتسا"... فيديو

يحتفل الشعب الروسي بعيد "الماسلينيتسا" أو كما يسمى "أسبوع المرافع"، كل عام على خلفية التقاليد السلافية الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة التقليدية المختلفة.

واحتفل سكان مقاطعة كالوغا غربي العاصمة موسكو، اليوم السبت، بعيد "الماسلينيتسا"، بحرق قطعة فنية ضخمة على شكل فيروس"كورونا"، في متنزه "نيكولا لينيفيتس أرت بارك". تعبيرا عن أملهم بانتهاء جائحة "كورونا".

عيد الماسلينيتسا هو أحد الأعياد الشعبية المميزة التي تحتفل بها روسيا، يقوم الأهالي بتحضير البليني التي تعتبر أهم رمز للماسلينيتسا، وهي فطائر رقيقة من العجين مستديرة ذهبية تتفنن النساء في إعداد حشواتها.

© Fotolia / Minadezhda فطائر البليني

كما تأخذ الرقصات والأغاني الشعبية حصة من العيد الذي يشمل أنشطة متنوعة بين القتال بالأيدي ومعارك كرات الثلج وركوب الزلاجات وحرق "السيدة ماسلينيتسا" التي تمثل فصل الشتاء.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina "الماسلينيتسا" - المشاركون في مهرجان ماسلينيتسا في موسكو

ويعتبر عيد الماسلينيتسا جزء من التراث الشعبي الروسي، فهو عيد شعبي سلافي شرقي، يتم الاحتفال به خلال أسبوع الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح الأرثوذكسي.