ممثل روسيا الدائم لدى مجلس أوروبا يحذر من مخاطر مغادرة بلاده للمنظمة

كشف الممثل الروسي الدائم لدى مجلس أوروبا إيفان سولتانوفسكي، في مقابلة مع صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن العواقب المحتملة لانسحاب روسيا من المنظمة.

وقال سولتانوفسكي، اليوم الاثنين: "كما قلت سابقا، لدى مجلس أوروبا أكثر من 200 اتفاقية وبروتوكولات إضافية تنظم مجموعة واسعة من المجالات... والانسحاب من المنظمة سيؤدي إلى الانسحاب من الاتفاقيات بشكل تلقائي".

ووفقا له، إذا غادرت روسيا مجلس أوروبا، ستتوقف البلاد عن المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف المندوب الدائم: "الاتفاقيات التي انضمت إليها روسيا كعضو في مجلس أوروبا، تعمل لصالح بلدنا ومواطنيها".

وأشار سولتانوفسكي إلى أنه من بين الاتفاقيات التي ستنسحب منها روسيا إذا غادرت مجلس أوروبا، اتفاقيات جزئية بشأن مكافحة الفساد والتعاون في مجال الرياضة والإنتاج المشترك للأفلام.