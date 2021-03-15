المبعوث الأمريكي إلى كابول يؤكد مشاركته باجتماع موسكو حول أفغانستان في الأيام المقبلة

أكد المبعوث الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاده سيشارك في الاجتماع الدولي حول التسوية الأفغانية المقرر في موسكو يوم 18 مارس/ آذار المقبل.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم سيشارك المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاده كما أكد لنا يوم السبت".

وفي وقت سابق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أن "المؤتمر حول أفغانستان في 18 آذار/ مارس الجاري، سيعقد بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان والصين ووفدي كابول و"طالبان"، موضحا أن اللقاء سيعقد بصيغة ما يعرف بـ" الترويكا الموسعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية".

يذكر أنه في نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق سلام هو الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، وينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 عنصر من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.