"فيديو تلقيح الناس بالقوة"... هكذا تنتشر الأكاذيب عن روسيا

تداول مستخدمون على مواقع التواصل بلغات عدة، مقطعا مصورا لا يمت للواقع بصلة، يقولون إنه لجنود روس يقتحمون المنازل لتلقيح السكان بالقوّة ضد "كوفيد-19".

يصوّر الفيديو جنودا وهم يقتحمون المنازل والمكاتب ثم يجهزون عدّة التلقيح ويغرزون الإبرة في جسم الشخص، لكن الفيديو ما هو إلا مشهد تمثيلي ساخر نفذه رجل يدعى فيتالي ناليفكين الملقّب بـ"السياسي المزيف" والمعروف بمقالبه، لذلك فالمشهد برمته ساخر وليس حقيقيا.

التطعيم في روسيا إجباري ، ماعندهم وقت 😂 pic.twitter.com/z0u8Gz1Cxo — ابو فلاح الخالدي الخاص ممنوع ممنوع منعا باتا (@B2V8nbL0IdlNYL7) February 28, 2021

وكتب مشاركو الفيديو بالعربية في تعليقاتهم: "روسيا تعطي الجيش والقوات الخاصة الضوء الأخضر لإعطاء المواطنين لقاح كورونا بالقوة". وذهب آخرون لتحديد مكان التقاط الفيديو، قائلين: "التطعيم ضد كورونا بالقوة في مدينة أوسوريسك شرقي روسيا".

إلا أن الفيديو لا يمت للواقع بصلة وهو في الحقيقة ساخر، ويظهر شخصية وهمية تدعى "فيتالي"، وقد ابتكرت بهدف السخرية من الواقع عبر مشاهد تمثيلية يؤديها الممثل أندري نيريتين.

وقال مدير مركز غامالي، مطور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، ألكسندر غينتسبرغ، يوم السبت، إن ما يقرب من 70 في المئة من سكان روسيا سوف يتلقون اللقاح بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال في مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف"، المذاع عبر موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تلقيح ما بين 60 و70% من السكان، رغم أن وتيرة التلقيح قد تكون أسرع".

وتابع أن "تلك المشكلة، أي العدوى، سوف تصبح تحت السيطرة داخل البلاد عبر التلقيح".

وبيّن غينتسبرغ أن اللقاح "أظهر نفس مستوى الفعالية مع جميع الفئات العمرية، رغم أنه كانت ثمة شكوك في البداية حول ضعف فاعليته بالنسبة لمن هم في سن الستين وما فوقه"، مضيفا أن لقاح "سبوتنيك V" "يأتي فيما يبدو في المرتبة الأولى على صعيد المزايا بين اللقاحات الأربعة أو الستة التي يتم تداولها على نطاق واسع عالميا".

وتابع أن "آثار هذا اللقاح سوف تكون طويلة للغاية، نأمل أن يكون ذلك لعامين أو أكثر".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.