وفد من "حزب الله" برئاسة رعد يصل إلى موسكو لإجراء محادثات في الخارجية الروسية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، عن وصول وفد من "حزب الله" اللبناني إلى العاصمة موسكو لإجراء محادثات في وزارة الخارجية الروسية.

وقال المراسل: " وصل وفد من حزب الله اللبناني، برئاسة رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، لإجراء محادثات في وزارة الخارجية الروسية".

وكشف رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، عن تفاصيل زيارة وفد "حزب الله" الذي يرأسه إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال محمد رعد إن "العلاقة بين "حزب الله" وروسيا بدأت منذ سنوات، وتحكمها نقاط اهتمام مشترك ومصالح مشتركة ونظرة واحدة أو متقاربة جداً نحو الأوضاع في المنطقة وضرورة استقرار هذه المنطقة من أجل أن تستثمر شعوبها خيرات الدول، التي تقيم فيها أو تنتمي إليها".

ومن المتوقع أن تمتد الزيارة لثلاثة أيام وقام رعد بآخر زيارة له إلى روسيا عام 2011.