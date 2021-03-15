السفارة الروسية في ميانمار تعزز إجراءاتها الأمنية بسبب الأوضاع في البلاد

أعلنت السفارة الروسية في ميانمار، اليوم الاثنين، عن تعزيز إجراءاتها الأمنية، وذلك بسبب التوترات السياسية الداخلية المتزايدة في الفترة الأخيرة في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان السفارة الروسية في ميانمار، وجاء فيه: "فيما يتعلق بتفاقم الوضع السياسي الداخلي، تم تعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك حماية البعثة الدبلوماسية من قبل قوات الأمنية في البلاد".

ونفذ الجيش في ميانمار، في الأول من فبراير/شباط 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كل من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولون كبار آخرون، في مداهمات جرت صباح الأول من فبراير الجاري.

وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي، قائلا إنها كانت مزورة.