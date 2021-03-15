الخارجية الروسية: مباحثات روسية تونسية لتطوير العلاقات في مجال الاتصالات والفضاء

أعلنت الدائرة الدبلوماسية الروسية، اليوم الاثنين، أن إطلاق قمر اتصالات تونسي على صاروخ روسي من قاعدة بايكونور الفضائية يوم 20 مارس/ آذار سيكون بداية تعاون مثمر في مجال التقنيات العالية.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع جمع كل من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، والمدير العام للاتصالات التونسية لشركة Telnet Holding.

وخلال الاجتماع الذي حضره سفير تونس في موسكو طارق بن سالم، أشير إلى أن الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي التونسي للاتصالات على الصاروخ الروسي من قاعدة بايكونور الفضائية في 20 آذار/ مارس سيصادف بداية تعاون ثنائي مثمر في مجال التقنيات العالية ".

كما أكد الطرفان اهتمامهما المشترك بزيادة بناء شراكات تجارية في مختلف المجالات مع الدور التنسيقي للجنة الحكومية الدولية الروسية التونسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. ومن المقرر عقد الاجتماع الثامن للجنة في موسكو في النصف الثاني من هذا العام.