الخارجية الروسية: موسكو على استعداد لبناء تعاون في جميع المجالات مع تركيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع تركيا في جميع المجالات المختلفة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، في ذكرى مرور 100 عام على توقيع معاهدة الصداقة والأخوة بين البلدين: "نؤكد استعدادنا لبناء تفاعل بناء مع تركيا في جميع المسارات، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".

وأضافت زاخاروفا، قائلة: "كما يجب تنفيذ المشاريع المشتركة الواعدة في قطاع الطاقة والصناعة والبنية التحتية، وتحسين التبادلات الثقافية والإنسانية والاتصالات البشرية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد نفى، في وقت سابق، وجود خلافات جوهرية بين بلاده وتركيا.

وقال لافروف في كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي "البحر المتوسط: الحوار الروماني": "ليس لدينا خلافات جوهرية مع تركيا".

وأشار إلى أن الدول لا يمكنها الاتفاق على كل شيء وستكون هناك بعض نقاط الخلاف في المواقف بين أي دولة وأخرى.