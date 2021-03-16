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    "آيفون" تعتمد تثبيت البرمجيات الروسية قريبا

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    روسيا
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    وافقت شركة "أبل" الأمريكية على الامتثال لأحكام القانون بشأن التثبيت المسبق الإلزامي للبرمجيات الروسية على أجهزتها، حيث ستقدم الأجهزة، عند تنشيطها في روسيا، تطبيقات محلية اعتبارا من 1 أبريل/نيسان القادم.

    وحسبما نشرت مجلة "فيدوموستي" على موقعها الإلكتروني، فقد صرح لها مصدر رفيع المستوى في وزارة الصناعة الرقمية عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع Apple.

    وينص الاتفاق على أنه عند تشغيل جهاز Apple الذي تم شراؤه في روسيا لأول مرة، سيظهر للمستخدم، أثناء الإعداد، مربع حوار يطلب منه تثبيت التطبيقات من القائمة المعتمدة من الحكومة افتراضيا.

    وأضافت "فيدوموستي" وفق مصدر لها: "سيكون من الممكن رفض التثبيت عن طريق إلغاء تحديد المربعات الموجودة أمام تطبيقات معينة". كما أكد مكتب Apple هذه المعلومات.

    © REUTERS / EDGAR SU
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    اعتبارا من 1 أبريل/نيسان، ومن خلال شاشات تنشيط الأجهزة الجديدة، يزود المستخدمون بمجموعة من التطبيقات من المطورين الروس التي يمكنهم اختيارها لمزيد من التثبيت على أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم، حيث أكدت الشركة التزامها بقوانين البلدان التي تعمل فيها.

    أثبت متجر تطبيقات Apple نفسه، ولأكثر من 10 سنوات، كمكان آمن وموثوق للعثور على التطبيقات وتنزيلها، كجزء من التجربة التي تقدمها الشركة للعملاء، يتم فحص جميع التطبيقات للتأكد من امتثالها لمعايير الخصوصية والأمان والمحتوى، وفق ما أكدت الشركة.

    وفقًا لمصدر فيدوموستي، فإن وزارة العلوم الرقمية تناقش حاليا مسألة إنشاء مجموعة مختارة من التطبيقات الروسية الواعدة في متجر التطبيقات مع Apple: "الوزارة غير مهتمة على الإطلاق بالمركز المهيمن للبرامج الشعبية المدرجة في قائمة التثبيت المسبق الإلزامي. إذا ظهرت عروض بديلة تهم المستخدمين وتكتسب شعبية سريعة في السوق، فسيتم تضمينها في هذا التحديد وسيتم عرضها أيضًا للتثبيت المسبق".

    تم اعتماد تعديلات على قانون "حماية حقوق المستهلك" (ما يسمى بقانون التثبيت المسبق الإلزامي للبرامج) في عام 2019. ووفقًا للوائح الخاصة به، يجب تثبيت البرامج الروسية على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون الذكية التي سيتم بيعها في روسيا اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان 2021.

    من بين هذه التطبيقات المتصفحات وبرامج مكافحة الفيروسات ورسم الخرائط والمراسلة الفورية والبريد الإلكتروني وتطبيقات الفيديو عبر الإنترنت وتطبيق نظام الدفع "مير باي" وغير ذلك الكثير.

    ويختلف عدد البرامج المطلوبة حسب نوع الجهاز. تتضمن القائمة الإلزامية التي وافقت عليها الحكومة في وقت سابق من هذا العام منتجات من Yandex وMail.ru Group وKaspersky Lab وRostelecom وChannel One وغيرها من شركات الإنترنت والإعلام الروسية الكبرى.

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